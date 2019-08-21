У Львові на День Незалежності курсуватиме ретро-трамвай: деталі

До Дня Незалежності у львівському депо готують до виїзду польський вагон Sanok. До міста Лева він приїхав майже вісімдесят років тому, ще під час Другої світової війни. Невдовзі ж відреставрований трамвай возитиме туристів на екскурсії.

У львівське депо ці вагони приїхали з польського міста Тарнув у 1943 році. Ззовні польський трамвай перефарбували з коричнево-білого у синій з кольором слонової кістки.

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А ще частково відремонтували кузов, гальма та колісні пари. Вагоном ще сорок років тому возили на екскурсії польських, німецьких та австрійських туристів.



Відремонтований трамвай

Тут дуже все просто: водій приходив колись, підбивав автомат, відпускав дугу та включав релекс,

– розповів водій ретро-трамвая Микола Григорчук.



Ремонт трамваю

Трамваї серії SW1 почали з'являтись у Львові в 1903 році. Цей же вагон зі ще сімома привезли в час війни, коли Польща була генеральною губернією.

До Дня незалежності відреставрований трамвай курсуватиме вулицями Львова.