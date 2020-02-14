На День Валентина у місто на Львіщині з'їхалися туристи з усього світу: фото, відео

Найбільше туристів в місто Самбір, що на Львівщині, приїжджають саме на День Валентина. Адже саме там зберігаються мощі святого.

Святий Валентин жив у III столітті нашої ери. В храм Різдва Пресвятої Богородиці, що у Самборі, мощі Валентина потрапили понад 260 років тому з Риму. Де його стратили за те, що проводив таємні вінчання військових, яким тоді Римська Імперія забороняла одружуватись.

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За радянських часів мощі не виставляли, адже боялися, що комуністи їх знищать. На загальний показ їх виставили тільки тоді, коли Україна стала незалежною.

Мощі святого священномученика Валентина були привезені до нас 13 травня 1759 року. З того часу вони перебувають тут,

– розповів настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Богдан.

Щороку 14 лютого у храмі починається зі святкової служби. У покровителя всіх закоханих люди просять благословення, кохання та щасливого шлюбу. Сюди приїжджають навіть люди іншої віри. Щоправда, ті більше вірять в цілющі властивості Валентина. Існує легенда, що після відвідин цієї церкви онкохворі повністю одужували. Історії про чудотворні мощі швидко поширилися світом.

14 лютого у храмі починається зі святкової служби

У Самборі є і інші легенди. Наприклад, на старовинних дверях костелу Івана Хрестителя є замок, торкнувшись до якого дівчина того ж року може вийти заміж.

На старовинних дверях костелу Івана Хрестителя є замок, про якого ходять легенди

На свято закоханих вся сфера послуг у місті працює в посиленому режимі. В хороших ресторанах немає місць. А номери в готелях заброньовані за півроку наперед. Туристи переважно оселяються на дві ночі. В інші дні заклади напівпорожні.

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Власники готелів кажуть, що було б добре, щоб про усі легенди їхнього міста дізнався світ. Місто б могло на цьому заробляти. Адже в інших країнах історію вдало конвертують. Чимало містечок Європи, фактично, годуються з туризму. Маючи набагато скромніші легенди. Проте до цього має підключитися насамперед місцева влада. Власне, вона з цього і матиме найбільший зиск.