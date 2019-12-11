На дешеві кредити для бізнесу держава виділить 5 мільярдів гривень

Видавати кредити під 5-9% річних для розвитку власного бізнесу планують через німецько-український фонд. Рішенням уряду його повністю передали у підпорядкування Мінфіну.

Водночас Нацбанк контролюватиме роботу фонду, повідомили на Урядовому порталі.

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Фонд, 50% акцій якого належали Кабміну, а решта 50% – Національному банку, стане на 100% належати Мінфіну. Водночас НБУ буде контролювати роботу цього фонду з видачі дешевих кредитів бізнесу,

– йдеться у повідомленні.

НБУ не може бути співвласником такого фонду через зміни до чинного законодавства. Відповідно до них Нацбанк почне регулювати ринок небанківських фінансових організацій. Тому співпраця з фондом була б конфліктом інтересів.

За словами прем’єр-міністр Олексія Гончарука, фонд стане майданчиком для програми кредитування, яка запрацює з 1 лютого 2020 року. На дешеві кредити для бізнесу держава готова витратити 5 мільярдів гривень.

Що відомо про програму фонду

3 грудня програму анонсував президент Володимир Зеленський.

Дешеві кредити видаватимуть через більшість українських банків. Наразі відомо, що у ній візьмуть участь всі державні банки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк.

Кредити видаватимуть під такі відсотки:

5% – для нового або чинного бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця;

– для нового або чинного бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця; 7% – для бізнесу з виторгом до 25 мільйонів гривень на рік, який не створює робочих місць. При цьому, за кожне створене робоче місце такі підприємства зможуть зменшити розмір кредитної ставки на 0,5 відсотків;

– для бізнесу з виторгом до 25 мільйонів гривень на рік, який не створює робочих місць. При цьому, за кожне створене робоче місце такі підприємства зможуть зменшити розмір кредитної ставки на 0,5 відсотків; 9% – для чинного бізнесу з виторгом 25-50 мільйонів гривень на рік для розширення власної справи.