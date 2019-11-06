На дні Балтійського моря знайшли 900 пляшок елітного коньяку та лікеру часів російського царя

Команда шведських та ісландських дайверів знайшла на дні Балтійського моря 900 пляшок столітнього коньяку та лікеру часів російського царя Миколи II. Цікаво, що уламки корабля виявили ще 20 років тому, втім ніхто не наважувався дістатися до нього.

Дайвери тривалий час готувались до експедиції – шукали вантаж, який перевозило судно ще у 1917-ому році з Франції до Російської імперії на замовлення самого царя Миколи Романова.

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На дні виявили 600 пляшок рідкісного коньяку та 300 пляшок лікеру, які нині більше не виробляються.



Алкоголь, який дістали з дна Балтійського моря

Як пляшки з алкоголем опинилися на дні моря? Оскільки алкоголь на той час вважався контрабандою, то під час переправляння німецький підводний човен затопив судно з вантажем.

Відео, як дайвери знайшли столітн знахідку алкоголю – дивіться за посиланням.