На Дніпрі внаслідок пожежі згорів чоловік у гаражі

У суботу, 9 червня, у Нікополі, що на Дніпрі, загорівся гараж. Внаслідок цієї пожежі згорів чоловік, який знаходився всередині приміщення.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Дніпрі.

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Трагедія сталася вночі близько 2 ночі на вулиці Кастромській міста Нікополь. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили пожежу, що виникла на відкритій території поблизу окремо розташованого цегляного гаража.

Спочатку горіло сміття на площі 5 метрів квадратних, та згодом вогонь перекинувся на будівлю. Вогонь пошкодив дах гаража та майно, що було всередині. Загальна площа пожежі складає 9 метрів квадратних,

– зазначили у прес-службі.

Під час пожежі, всередині будівлі виявлено тіло власника гаражу 1978 року народження без ознак життя. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Державній службі надзвичайних ситуацій застерігають, що впродовж вихідних 9-10 червня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.