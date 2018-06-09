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На Дніпрі внаслідок пожежі згорів чоловік у гаражі

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На Дніпрі внаслідок пожежі згорів гараж із чоловіком всередині
На Дніпрі внаслідок пожежі згорів гараж із чоловіком всередині / ДСНС

У суботу, 9 червня, у Нікополі, що на Дніпрі, загорівся гараж. Внаслідок цієї пожежі згорів чоловік, який знаходився всередині приміщення.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Дніпрі.

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Трагедія сталася вночі близько 2 ночі на вулиці Кастромській міста Нікополь. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили пожежу, що виникла на відкритій території поблизу окремо розташованого цегляного гаража.

Спочатку горіло сміття на площі 5 метрів квадратних, та згодом вогонь перекинувся на будівлю. Вогонь пошкодив дах гаража та майно, що було всередині. Загальна площа пожежі складає 9 метрів квадратних,
– зазначили у прес-службі.

Під час пожежі, всередині будівлі виявлено тіло власника гаражу 1978 року народження без ознак життя. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Державній службі надзвичайних ситуацій застерігають, що впродовж вихідних 9-10 червня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

Теги: Новини України Жертви Новини Дніпра ДСНС Пожежа
Джерело: 24 Канал
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