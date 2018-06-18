14:13
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Дніпропетровщині чоловік із пістолета вистрілив в обличчя поліцейському

532 Читать новость на русском
16 червня на одній із центральних вулиць Павлограда чоловік вистрілив із пістолета в обличчя поліцейському
16 червня на одній із центральних вулиць Павлограда чоловік вистрілив із пістолета в обличчя поліцейському / penza-press.ru

16 червня на одній із центральних вулиць Павлограда чоловік вистрілив із пістолета в обличчя поліцейському. Це сталося після того, як правоохоронці спробували затримати цю людину.

Увагу захисників правопорядку привернув водій автомобіля "Газель", який тримав за спиною пістолет, передає прес-центр Нацполіції у Дніпропетровській області.

Читайте також: У Маріуполі охорона кафе зламала щелепу військовому через українську мову

Чоловік вийшов з автомобіля та рушив в бік людей, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Коли невідомий направив зброю у бік людей, поліцейські наказали йому зупинитися, на що чоловік не відреагував,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час затримання зловмисник вистрілив поліцейському в обличчя. Затриманим виявився 36-річний місцевий мешканець. Його доставили до Павлоградського відділу поліції для з’ясування всіх обставин інциденту. Зброю вилучили для проведення експертизи.

Пораненого поліцейського доправили до лікарні. На щастя, більше ніхто не постраждав. 

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту.

 

Теги: Новини України Новини Дніпра Поліція Кримінальні новини Зброя
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 213
Треба наступати, – Москаль закликав до радикальних дій на Донбасі
сьогодні, 13:32 Треба наступати, – Москаль закликав до радикальних дій на Донбасі
917
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
сьогодні, 12:59 Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
1371
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сьогодні, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1565
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук