На Дніпропетровщині чоловік із пістолета вистрілив в обличчя поліцейському

16 червня на одній із центральних вулиць Павлограда чоловік вистрілив із пістолета в обличчя поліцейському. Це сталося після того, як правоохоронці спробували затримати цю людину.

Увагу захисників правопорядку привернув водій автомобіля "Газель", який тримав за спиною пістолет, передає прес-центр Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Чоловік вийшов з автомобіля та рушив в бік людей, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Коли невідомий направив зброю у бік людей, поліцейські наказали йому зупинитися, на що чоловік не відреагував,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час затримання зловмисник вистрілив поліцейському в обличчя. Затриманим виявився 36-річний місцевий мешканець. Його доставили до Павлоградського відділу поліції для з’ясування всіх обставин інциденту. Зброю вилучили для проведення експертизи.

Пораненого поліцейського доправили до лікарні. На щастя, більше ніхто не постраждав.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту.