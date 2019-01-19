На Дніпропетровщині чоловік розбурхав мережу через спробу вкрасти хом'яка з магазину: відео

У Кам'янському чоловік прийшов у зоомагазині та намагався вкрасти хом'яка. Інцидент одразу викликав великий резонанс серед жителів міста та користувачів мережі Інтернет.

Відповідне відео опублікували на сторінці міста у Facebook.

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Як розповіли у магазині, напередодні цей чоловік уже приходив зі своєю родиною і вимагав продати йому цього хом'яка.Натомість співробітники зоомагазину відповіли, що хом'як не продається, оскільки став другом та член колективу.

Через деякий час чоловік повернувся в магазин, рішуче попрямував до клітки з хом'яком, схопив її та спробував втекти. Проте на захист гризуна встала співробітниця, яка вихопила з рук злодія клітку і почала відбиватися. У результаті дівчина також отримала гематоми і синці.

Злодій поспішив покинути зоомагазин, але його зупинив інший відвідувач магазину. Всі деталі з'ясовують правоохоронці.

Чоловік намагався вкрасти хом'яка з зоомагазину: дивіться відео



Жителі Кам'янського одразу почали висловлювати свої теорії з цього приводу у соцмережах. Найцікавішою теорією поділився співробітник зоомагазину, який вирішив залишитися анонімним. Чоловік розповів, що злодієм є депутат сільської ради від партії "УКРОП".

Там історія побутова, не кримінальна. Його коханка щось не поділила з продавцями цього магазину щодо хом'яка. І вона його попросила помститися працівникам і забрати тваринку,

– додав він.