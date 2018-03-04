На Дніпропетровщині депутата звинувачують у жорстокому вбивстві

У Нікопольському районі (Дніпропетровщина) депутата сільської ради підозрюють у вбивстві. Він, начебто, до смерті забив працівника одного з фермерських господарств.

Про це пише видання nikopol.informator.ua, посилаючись на коментар прес-служби прокуратури Дніпропетровської області.

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Трагедія трапилась у жовтні 2016 року, між депутатом сільської ради та працівником одного з фермерських господарств виник конфлікт через те, що працівник ферми зловживав алкоголем.

Конфлікт переріс у бійку. Депутат так побив працівника, що той помер від отриманих травм.

Підозрюваний у вбивстві поки на волі, зараз прокуратура вирішує питання про взяття депутата під варту. Якщо провину депутата доведуть, то йому загрожує 7 до 10 років позбавлення волі.