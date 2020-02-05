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      На Дніпропетровщині довічно засуджений вбив конвоїра в поїзді

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      На Дніпропетровщині судитимуть довічно ув'язненого за вбивство конвоїра / lemberg-news

      Довічно ув’язнений убив Нацгвардійця під час перевезення потягом із Запоріжжя в Дніпро. Зловмисник постане перед судом.

      При етапуванні потягом із Запоріжжя до Дніпра засуджений зробив спробу втечі, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

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      Злочинець скористався підготовленим пістолетом і вбив солдата Національної гвардії України, який був його конвоїром.

      44-річному чоловікові інкримінують порушення за статтею "вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків" та статтями  "придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї" і "незакінчений замах на втечу з-під варти, поєднаний з використанням зброї із застосуванням насильства". 

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Дніпра Кримінал
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