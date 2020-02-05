На Дніпропетровщині довічно засуджений вбив конвоїра в поїзді

Довічно ув’язнений убив Нацгвардійця під час перевезення потягом із Запоріжжя в Дніпро. Зловмисник постане перед судом.

При етапуванні потягом із Запоріжжя до Дніпра засуджений зробив спробу втечі, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

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Злочинець скористався підготовленим пістолетом і вбив солдата Національної гвардії України, який був його конвоїром.

44-річному чоловікові інкримінують порушення за статтею "вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків" та статтями "придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї" і "незакінчений замах на втечу з-під варти, поєднаний з використанням зброї із застосуванням насильства".