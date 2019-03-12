На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна

У Кам'янську, що на Дніпропетровщині, дворічний хлопчик випав із вікна другого поверху.

Батьки хлопчика були на кухні, у той час як він бавився в іншій кімнаті без нагляду. Дитина вилізла на підвіконня і впала вниз.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

До міської лікарні дитину привезли батьки. Медики надали йому першу допомогу та уже за кілька годин хлопчика перевезли до Дніпра.

Зараз дитина в реанімації у тяжкому стані. У хлопчика черепно-мозкова травма, він перебуває у комі.