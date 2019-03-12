На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна
У Кам'янську, що на Дніпропетровщині, дворічний хлопчик випав із вікна другого поверху.
Батьки хлопчика були на кухні, у той час як він бавився в іншій кімнаті без нагляду. Дитина вилізла на підвіконня і впала вниз.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.
До міської лікарні дитину привезли батьки. Медики надали йому першу допомогу та уже за кілька годин хлопчика перевезли до Дніпра.
Зараз дитина в реанімації у тяжкому стані. У хлопчика черепно-мозкова травма, він перебуває у комі.
Джерело: 24 Канал
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