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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Хлопець вигулює курку на повідку на Дніпропетровщині: курйозне відео

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      На Дніпропетровщині хлопець вигулює домашню курку на повідку / opentv.media

      У селищі Слобожанське, що у Дніпропетровській області, хлопець вигулював домашню курку на повідку. Ймовірно, так він відреагував на впровадження з 6 квітня нових карантинних обмежень.

      Хлопця поблизу супермаркету АТБ у селищі Слобожанське, що на Дніпропетровщині, побачили місцеві жителі. Про це повідомляє Opentv.media.

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      Поблизу нього на повідці, наче собака, була домашня курка. Люди почали фотографувати та знімати відео.

      Можливо, господар курки так відреагував на посилення карантинних обмежень.

      Хлопець вигулює курку на повідці: дивіться відео

      До слова, з 6 квітня домашніх тварин можна вигулювати не більше, ніж удвох. Крім того, людям заборонили відвідувати парки, сквери, ліси. Винятки – вигул однією людиною одного домашнього улюбленця.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу  

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Курйозні новини Світ тварин Карантин в Україні 2020 Новини Дніпра
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