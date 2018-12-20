На Дніпропетровщині мати з дитиною на руках вистрибнула з вікна

20 грудня у Кривому Розі мати з дитиною на руках вистрибнула з вікна 10 поверху.

Про це повідомляє поліція Кривого Рогу.

Читайте також: На Одещині школярка розпилила перцевий газ: постраждали четверо дітей

Обоє від отриманих травм загинули одразу на місці. Жінці було 28 років, а її синові – чотири. Жила вона в сусідньому будинку.

У поліції уже відкрили кримінальне провадження за статтею самогубство.

Що саме могло спричинити це, ми встановлюємо. Триває досудове розслідування,

– заявила речниця Нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

Відеокоментар речниці Нацполіції