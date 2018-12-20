23:48
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, сьогодні
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, сьогодні
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      На Дніпропетровщині мати з дитиною на руках вистрибнула з вікна

      2135 Читать новость на русском
      Фото з місця події
      Фото з місця події / 1tv.kr.ua

      20 грудня у Кривому Розі мати з дитиною на руках вистрибнула з вікна 10 поверху.

      Про це повідомляє поліція Кривого Рогу.

      Читайте також: На Одещині школярка розпилила перцевий газ: постраждали четверо дітей

      Обоє від отриманих травм загинули одразу на місці. Жінці було 28 років, а її синові – чотири. Жила вона в сусідньому будинку.

      У поліції уже відкрили кримінальне провадження за статтею самогубство.

      Що саме могло спричинити це, ми встановлюємо. Триває досудове розслідування,
      – заявила речниця Нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

      Відеокоментар речниці Нацполіції

       

      Теги: Новини України Поліція Новини Кривого Рогу
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      сьогодні , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Skoda показала оновлену Fabia 2018 у всій красі: фото та відео
       10 серпня , 13:00
      Китайці переманили головного дизайнера Rolls Royce
       20 вересня , 13:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук