На Дніпропетровщині мати з дитиною на руках вистрибнула з вікна
20 грудня у Кривому Розі мати з дитиною на руках вистрибнула з вікна 10 поверху.
Про це повідомляє поліція Кривого Рогу.
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Обоє від отриманих травм загинули одразу на місці. Жінці було 28 років, а її синові – чотири. Жила вона в сусідньому будинку.
У поліції уже відкрили кримінальне провадження за статтею самогубство.
Що саме могло спричинити це, ми встановлюємо. Триває досудове розслідування,
– заявила речниця Нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.
Відеокоментар речниці Нацполіції
Джерело: 24 канал
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