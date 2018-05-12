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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Дніпропетровщині медсестра дала дитині замість ліків засіб для миття підлоги

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Отруєння дівчинки в Павлограді
Отруєння дівчинки в Павлограді / fakty.ictv.ua

У Павлограді в дитячій поліклініці медична сестра помилково дала дівчинці-підлітку засіб для миття підлоги замість ліків.

Про це повідомляє прес-служба Павлоградського відділу поліції.

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"До Павлоградського відділу поліції надійшло повідомлення з дитячої поліклініки про те, що медична сестра помилково дала дівчинці-підлітку, яка перебувала на стаціанарному лікуванні, хлорний дезинфекційний засіб для миття підлоги замість ліків", – йдеться у повідомлені.

У прес-службі також додали, що за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником поліція Павлограда за узгодженням з місцевою прокуратурою розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України".

Потерпілу дівчинку було госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Наразі її стан стабільний.

 

Теги: Новини України Діти Здоров'я Лікування Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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