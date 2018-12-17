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      На Дніпропетровщині на подвір'я будинку еколога кинули гранату, – "Зелений патруль"

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      На подвір'я будинку еколога кинули гранату
      На подвір'я будинку еколога кинули гранату / 5 канал

      Колеги постраждалого впевнені – напад безпосередньо пов'язаний з громадською діяльністю еколога.

      В громадській організації "Зелений патруль" розцінюють напад як тиск на активістів і пов'язують його з діяльністю в екологічних проектах, повідомляє "5 канал".

      Напад на активіста громадської формування "Екологічний патруль" стався 11 грудня близько 23.00. У подвір'я його приватного будинку в місті Синельниково кинули гранату РДГ, розповіли колеги еколога. На щастя, ніхто не постраждав. Від вибуху було пошкоджене майно активіста – припарковане у дворі авто та дах будинку.

      Колеги постраждалого впевнені – напад безпосередньо пов'язаний з громадською діяльністю еколога. За словами голови виконавчого органу "Екологічного патруля" Тетяни Лампіки, останнім часом вони разом боролися проти масової вирубки лісів. Під час рейдів активісти фіксували номери машин, лісорубів знімали на відео, а матеріали передавали до правоохоронних органів. Через це постійно отримували погрози. Останнє велике затримання "чорних" лісорубів відбулося на початку минулого тижня. Тож інцидент з гранатою активісти розцінюють як "вимогу припинити заважати чийомусь бізнесу".

      Ми почали ці рейди майже місяць тому. Протягом цього місяця є вже 5 кримінальних проваджень. Нам протягом цього періоду передавали, але в словесній формі погрози. Ми вважаємо що скоріш за все, і це одна з версій поліції, що ці дії, які були з гранатою – це вже попередження більш такі суворі, більш вагомі,
      – зазначає Тетяна Лампіка.

      В Нацполіції Дніпропетровської області інцидент розслідують як хуліганство. Санкція за вчинення такого злочину передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Екологія
      Джерело: 24 Канал
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