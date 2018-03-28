На Дніпропетровщині підприємця підозрюють у привласненні понад 1 мільйону бюджетних коштів

У Дніпродзержинську викрили директора товариства з обмеженою відповідальністю за можливе привласнення понад 1 мільйону гривень бюджетних коштів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно, що є у власності підозрюваного.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Читайте також: У 2018 році до суду направлять справи по депутатам, з яких зняли недоторканість, – Луценко

Дніпродзержинська прокуратура спільно з поліцією та Управлінням захисту економіки викрили директора товариства з обмеженою відповідальністю у скоєнні кримінальних правопорушень, таких як: заволодіння чужим майном та службове підроблення.

Правоохороннні органи встановили, що протягом 2016 року директор вносив до офіційних документів неправдиві відомості щодо нібито надання технічних послуг товариством та щодо проведення різних робіт на території державного підприємства у місті Кам'янську. Увесь цей час директор знав, що послуги не надавались, а роботи, фактично, не проводились.

Читайте також: У Дніпрі сміття не вивозять вже тиждень, – Філатов

В результаті таких маніпуляцій, з державного підприємства на рахунок товариства було перераховано 1 мільйон 121 тисячу гривень бюджетних коштів. В подальшому зловмисник розпорядився коштами на власний розсуд.

Диреткору товариства повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно, що є у власності підозрюваного.

Нагадаємо, двоє мешканців Дніпропетровської області проводили за завданням спецслужб РФ антиукраїнську агітацію у соціальних мережах.