На Дніпропетровщині померла людина від коклюшу

У Кам’янському Дніпропетровської області від кашлюку померла людина. В неї не було щеплення від хвороби.

Про це повідомляє Кам’янська міська рада.

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"За інформацією Кам’янського міського відділу лабораторних досліджень, з початку року у місті зареєстровано 10 випадків захворювань на кашлюк, в тому числі, 1 випадок – летальний. Всі хворі щеплень проти кашлюку не мали", – йдеться у повідомлені.

Коклюш – що це? Бактеріальне інфекційне захворювання, що перебігає під виглядом затяжного бронхіту, з тяжкими нападами кашлю.

У відомстві також зазначили, що є інформація про зареєстрований 21 випадок захворювань на кір та 12 випадків захворювань на гострий вірусний гепатит В.

Коклюш – симптоми Загальне наростаюче нездужання;

Несильний кашель;

Підвищення температури тіла;

Нежить;

У зв’язку з неритмічними та не у повному обсязі поставками медичних імунобіологічних препаратів протягом останніх років, сформувався прошарок неімунного населення, внаслідок чого відбулось зниження колективного імунітету,

– зазначено на сайті міськради.

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