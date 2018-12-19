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      На Дніпропетровщині померла людина від коклюшу

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      В Україні зафіксована смерть від коклюшу
      В Україні зафіксована смерть від коклюшу / kafedra.com.ua

      У Кам’янському Дніпропетровської області від кашлюку померла людина. В неї не було щеплення від хвороби.

      Про це повідомляє Кам’янська міська рада.

      Читайте також: МОЗ: кір в Україні прогресує

      "За інформацією Кам’янського міського відділу лабораторних досліджень, з початку року у місті зареєстровано 10 випадків захворювань на кашлюк, в тому числі, 1 випадок – летальний. Всі хворі щеплень проти кашлюку не мали", – йдеться у повідомлені.

       
      Коклюш – що це?
      Бактеріальне інфекційне захворювання, що перебігає під виглядом затяжного бронхіту, з тяжкими нападами кашлю.

      У відомстві також зазначили, що є інформація про зареєстрований 21 випадок захворювань на кір та 12 випадків захворювань на гострий вірусний гепатит В.

       
      Коклюш – симптоми

      Загальне наростаюче нездужання;
      Несильний кашель;
      Підвищення температури тіла;
      Нежить;

      У зв’язку з неритмічними та не у повному обсязі поставками медичних імунобіологічних препаратів протягом останніх років, сформувався прошарок неімунного населення, внаслідок чого відбулось зниження колективного імунітету,
      – зазначено на сайті міськради.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Новини Дніпра Кір
      Джерело: Здоров'я 24
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