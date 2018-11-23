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      На Дніпропетровщині п'яний водій збив вагітну разом з дитиною у візку, жінка у реанімації

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      П'яний водій збив вагітну жінку на Дніпропетровщині
      П'яний водій збив вагітну жінку на Дніпропетровщині / Нацполіція

      У четвер, 22 листопада, у місті П'ятихатки, що на Дніпропетровщині, п'яний водій збив жінку на 8 місяці вагітності разом з дитиною у візку.

      Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

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      31-річну жінку госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Дворічна дитина, яка на момент аварії була у візку, значних травм не отримала, проте її також доправили до медичного закладу. 

      У крові 50-річного водія вміст алкоголю перевищував норму у 10 разів – 2,22 проміле. Його затримали і відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами з можливим позбавленням права керувати авто на строк до 3 років.


      Про долю ненародженої дитини поки не повідомляється

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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