На Дніпропетровщині п'яний водій збив вагітну разом з дитиною у візку, жінка у реанімації

У четвер, 22 листопада, у місті П'ятихатки, що на Дніпропетровщині, п'яний водій збив жінку на 8 місяці вагітності разом з дитиною у візку.

Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Читайте також: У Китаї авто влетіло у натовп дітей на пішохідному переході: є загиблі і багато поранених

31-річну жінку госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Дворічна дитина, яка на момент аварії була у візку, значних травм не отримала, проте її також доправили до медичного закладу.

У крові 50-річного водія вміст алкоголю перевищував норму у 10 разів – 2,22 проміле. Його затримали і відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами з можливим позбавленням права керувати авто на строк до 3 років.



Про долю ненародженої дитини поки не повідомляється