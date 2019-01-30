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      На Дніпропетровщині школярка раптово померла під час уроку

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      У Кам'янську померла дитина на уроці
      У Кам'янську померла дитина на уроці / Скрін з відео

      У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, під час занять танцями у Центрі творчості померла 9-річна школярка.

      Дівчинці стало погано посеред уроку, вона втратила свідомість і не дочекавшись приїзду швидкої школярка померла, передає місцевий 34 канал.

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      За словами вчителів, дитина ніколи не скаржилась на здоров'я та займалась танцями протягом п'яти років. Проте, за даними медиків, дівчинка померла через тривалу хворобу.

      До неї підбігла керівник гуртка, почала робити штучне дихання, масаж серця. На жаль, на момент приїзду "швидкої", вона констатувала біологічну смерть із попереднім діагнозом рефлюкс,
      – розповіла директор Центру позашкільної роботи і дитячої творчості Оксана Гунько.

      Наразі правоохоронці з'ясовують причину смерті.

      "В рамках відкритого кримінального провадження з кваліфікацією статті 115, з позначкою "нещасний випадок", - сказала старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділку поліції Олена Тимченко.

      У Центрі позашкільної освіти також почали власне розслідування. Хореографа від роботи не усунули.

      Відеокоментарі про смерть дівчинки: 

       

      Теги: Новини України Кам'янське Діти і неповнолітні Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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