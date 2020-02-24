На Дніпропетровщині собака допоміг знайти зниклого хлопчика: милі фото

Службовий собака Лакі допоміг розшукати зниклого 13-річного підлітка на Дніпропетровщині. Правоохоронці шукали дитину цілу ніч, втім, коли до них долучився чотирилапий напарник, хлопця вдалося швидко знайти.

13-річний хлопчик пішов з дому у селі Юр’ївське увечері 21 лютого та не повернувся. На його пошуки вночі підняли співробітників Павлоградського і Юр’ївського відділення поліції. Про це інформує пресцентр Нацполіції.

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Правоохоронці розбилися на групи та прочісували селище. Згодом на місце виїхав кінолог та службовий собака на кличку Лакі.

Німецька вівчарка взяла слід хлопця біля покинутої будівлі, там, як виявилось згодом, якийсь час переховувався підліток. Потім Лакі провела поліцейських по селу та вивела до школи, де правоохоронці й виявили втікача.

Так, 22 лютого дитину повернули додому. Як кажуть у поліції, хлопчик жертвою злочину не став.