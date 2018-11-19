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      На Дніпропетровщині спалах кору: за рік захворіло майже 1000 осіб

      51 Читать новость на русском
      Спалах кору в Україні
      Спалах кору в Україні / life.pravda.com.ua

      У Дніпропетровській області у 2018 році на кір захворіли майже 950 людей. З них — понад 450 діти.

      Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

      Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

      Лікарі зазначають, що кількість захворювань пояснюються низьким рівнем вакцинації і наголошують, що це є єдиним захистом від хвороби.

      У відомстві додають, що у регіоні наразі достатньо вакцин для щеплення, процедура безкоштовна.


      Кір в Україні 2018: симптоми у дітей та дорослих

      Зазначимо, що дітям роблять щеплення від кору в один та шість років.

      Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.

      Що таке кір?Небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Інклюзивність Кір Вакцина Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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