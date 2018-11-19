На Дніпропетровщині спалах кору: за рік захворіло майже 1000 осіб

У Дніпропетровській області у 2018 році на кір захворіли майже 950 людей. З них — понад 450 діти.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Лікарі зазначають, що кількість захворювань пояснюються низьким рівнем вакцинації і наголошують, що це є єдиним захистом від хвороби.

У відомстві додають, що у регіоні наразі достатньо вакцин для щеплення, процедура безкоштовна.



Кір в Україні 2018: симптоми у дітей та дорослих

Зазначимо, що дітям роблять щеплення від кору в один та шість років.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.

Що таке кір?Небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

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