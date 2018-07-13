На Дніпропетровщині сталася ДТП за участю маршрутки: є жертви

12 липня у Дніпропетровській області на автошляху Київ - Луганськ - Ізварено зіткнулися два легкові автомобілі і маршрутка, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Читайте також: Авто з дипномерами не розминулось з таксі в урядовому кварталі: з'явилось фото "Унаслідок ДТП загинула 1 особа, яку рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили з пошкодженого автомобіля та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Помер у кареті швидкої. Також постраждали двоє осіб", – зазначили у ДСНС. Окрім того, рятувальники здійснили заходи щодо попередження подальшого загорання всіх трьох автомобілів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.