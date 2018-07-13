На Дніпропетровщині сталася ДТП за участю маршрутки: є жертви
12 липня у Дніпропетровській області на автошляху Київ - Луганськ - Ізварено зіткнулися два легкові автомобілі і маршрутка, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"Унаслідок ДТП загинула 1 особа, яку рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили з пошкодженого автомобіля та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Помер у кареті швидкої. Також постраждали двоє осіб", – зазначили у ДСНС.
Окрім того, рятувальники здійснили заходи щодо попередження подальшого загорання всіх трьох автомобілів.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Джерело: 24 Канал
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