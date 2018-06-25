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На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП: опубліковані фото

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На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП
На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП / dp.dsns.gov.ua

24 червня на автошляху Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське на Дніпропетровщині сталася моторошна аварія, в результаті якої загинуло троє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що, ймовірно, не впоравшись з керуванням, водій автомобіля ЗАЗ Vida допустив зіткнення із залізобетонною опорою зовнішнього освітлення,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент ДТП в автомобілі перебували 3 людини – двоє чоловіків та жінка. Від отриманих травм всі троє померли. 

Окрім того, рятувальникам довелося за допомогою спецобладнання вилучати тіла загиблих з понівеченого автомобіля.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин аварії.


На Дніпропетровщині у ДТП загинули 3 людини


Смертельна аварія трапилася на Дніпропетровщині


У Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП

Теги: Новини України Жертви Новини Дніпра Аварії та ДТП ДСНС
Джерело: 24 Канал
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