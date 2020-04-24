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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Дніпропетровщині стався спалах COVID-19 в реабілітаційних центрах: деталі

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      На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу
      На Дніпропетровщині стався спалах коронавірусу / 34.ua

      Через спалах коронавірусу в 3 реабілітаційних центрах у місті Підгороднє, що на Дніпропетровщині, відкрили кримінальну справу.

      Там COVID-19 підтвердили у 26 людей. Про це повідомили в прокуратурі Дінпропетровської області.

      Зверніть увагу Заступник мера Дніпра сказав, коли обговорюватимуть послаблення карантину у місті

      Наразі їх госпіталізували в клінічну лікарню в Дніпрі. Медики беруть аналізи в усіх людей, які перебувають у цих реабілітаційних центрах. Також провели дезінфекцію приміщень.

      Голова обласної ради Святослав Олійник повідомив, що мешканців реабілітаційних центрів підтримує релігійна організація. Деякі їхні представники були присутні на зборах біблійної школи "Нове покоління" в Першотравенську, де напередодні теж стався спалах коронавірусу.

      Що відомо про коронавірус на Дніпропетровщині?У Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус. Але справжнім осередком інфекції стало місто Першотравенськ, де за 2 дні хворобу виявили у 21 людини. Відомо, що вони були присутні на зборах релігійної громади "Нове покоління".

      Через спалах відкрили провадження за статтею про порушення санітарних норм. Правоохоронці встановлюють причетних осіб.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Лікування Коронавірус COVID-19 Новини Дніпра Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України
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