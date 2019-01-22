На Дніпропетровщині у масштабній ДТП зіткнулося 10 авто: фото
Вранці 22 січня у Дніпропетровській області на трасі Кривий Ріг - Дніпро сталася масштабна ДТП під час якої зіткнулося близько десяти автомобілів.
Про це повідомляють місцеві видання та очевидці у Facebook.
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У масштабну ДТП потрапили два пасажирські автобуси, дві вантажівки, фура, яку розвернуло на дорозі та кілька легкових автомобілів, що злетіли у кювет.
Через аварію на трасі утворився затор в обидві сторони на кілька кілометрів.
Причиною ДТП могли стати погані погодні умови: на дорозі ожеледь, погана видимість, густий туман.
Інформація про постраждалих наразі з'ясовується.
ДТП на Дніпропетровщині
Масштабна аварія на Дніпропетровщині: легковики позлітали у кювет
Аварія на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині 10 авто потрапили у ДТП
Масштабна аварія на Дніпропетровщині