На Дніпропетровщині у масштабній ДТП зіткнулося 10 авто: фото

Вранці 22 січня у Дніпропетровській області на трасі Кривий Ріг - Дніпро сталася масштабна ДТП під час якої зіткнулося близько десяти автомобілів.

Про це повідомляють місцеві видання та очевидці у Facebook.

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У масштабну ДТП потрапили два пасажирські автобуси, дві вантажівки, фура, яку розвернуло на дорозі та кілька легкових автомобілів, що злетіли у кювет.

Через аварію на трасі утворився затор в обидві сторони на кілька кілометрів.

Причиною ДТП могли стати погані погодні умови: на дорозі ожеледь, погана видимість, густий туман.

Інформація про постраждалих наразі з'ясовується.



ДТП на Дніпропетровщині



Масштабна аварія на Дніпропетровщині: легковики позлітали у кювет



Аварія на Дніпропетровщині



На Дніпропетровщині 10 авто потрапили у ДТП