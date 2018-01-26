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На Дніпропетровщині у шкільній їдальні їжу в тарілки накидали руками

20:24, сьогодні 107 Читать новость на русском

В інтернеті виклали відео, де в шкільній їдальні дітям їжу накладали руками і зовсім не кухарі, а підсобні працівники. Це на телефон зафільмували учні.

Жінка яка дивним способом роздавала їжу, написала заяву на звільнення за власним бажанням. На відео видно також головного кухаря - Надію Борову. Вона стоїть збоку і спокійно спостерігає, як працівниця руками розкладає на тарілки їжу.

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За вчинок своєї працівниці перед журналістами та батьками вибачається директорка Ольга Шамахова. Говорить: жінка взагалі не мала права роздавати їжу, вона у школі підсобний працівник. Та навіть після інциденту, нічого поганого про неї не говорить.

Шуляк Ксенія Василівна, яка 26 років пропрацювала в нашій школі. Їй 72 роки. Вона завжди характеризувалася з дуже позитивної сторони. Жінка офіцера, жінка сина офіцера. Відповідальна і охайна,
– сказала директор школи у смт. Черкаське Ольга Шамахова.

Від самого ранку у школі гості з управління освіти. Запевняють: будуть наполягати аби героїню відео звільнили по статті.

Наступного тижня до школи мають приїхати з державної служби захисту споживачів, аби перевірити чи з безпечних продуктів готують їжу школярам і подивитися в яких умовах це роблять.

Теги: Новини України Новини Дніпра Діти Освіта
Джерело: 24 Канал
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