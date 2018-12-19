На Дніпропетровщині викрили схрон з 15 тоннами детонаторів до снарядів: фото і відео

У вівторок, 18 грудня, під час обшуку одного з підприємств у Дніпропетровській області правоохоронці виявили 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Крім того, поліцейські виявили кустарне обладнання, за допомогою якого детонатори могли розбирати на деталі.

"Люди, які здійснювали маніпуляції з детонаторами, наражали на небезпеку не лише себе, а й оточуючих", – наголосили правоохоронці.



Детонатори виявили на одному з підприємств

В органах вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Причетні до інциденту наразі встановлюються.