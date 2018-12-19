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      На Дніпропетровщині викрили схрон з 15 тоннами детонаторів до снарядів: фото і відео

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      Детонатори виявили на одному з підприємств
      Детонатори виявили на одному з підприємств / Нацполіція

      У вівторок, 18 грудня, під час обшуку одного з підприємств у Дніпропетровській області правоохоронці виявили 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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      Крім того, поліцейські виявили кустарне обладнання, за допомогою якого детонатори могли розбирати на деталі.

      "Люди, які здійснювали маніпуляції з детонаторами, наражали на небезпеку не лише себе, а й оточуючих", – наголосили правоохоронці. 


      Детонатори виявили на одному з підприємств

      В органах вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Причетні до інциденту наразі встановлюються. 

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Зброя Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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