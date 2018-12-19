На Дніпропетровщині викрили схрон з 15 тоннами детонаторів до снарядів: фото і відео
У вівторок, 18 грудня, під час обшуку одного з підприємств у Дніпропетровській області правоохоронці виявили 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
Читайте також: Український завод почав виробляти патрони: фото і відео
Крім того, поліцейські виявили кустарне обладнання, за допомогою якого детонатори могли розбирати на деталі.
"Люди, які здійснювали маніпуляції з детонаторами, наражали на небезпеку не лише себе, а й оточуючих", – наголосили правоохоронці.
Детонатори виявили на одному з підприємств
В органах вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Причетні до інциденту наразі встановлюються.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Росія не реагує на дипломатичні сигнали уже п’ять років, потрібні інші кроки, – дипломатсьогодні , 22:55
-
Переговори по Донбасу варто перенести з Білорусі у "дійсно нейтральну країну", – Геращенкосьогодні , 21:31
-
Не лише "діряві" дисплеї: Samsung представила нові рішення для маскування селфі-камерисьогодні , 21:03
Коментарі
Масове вбивство у Керчі: з'явилося повне відео дій стрільця21 жовтня , 14:06
Наїзд на людей у Німеччині: з'явились перші деталі7 квітня , 21:46
Заступник прокурора Вінницької області погорів на великому хабарі11 квітня , 11:15
Міліція відкрила понад 400 проваджень про порушення на місцевих виборах28 жовтня 2015 , 17:20
Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні30 вересня 2016 , 19:25