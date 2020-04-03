На Дніпропетровщині встановили наметове містечко для обсервації: фото, відео

Рятувальники встановили наметове містечко для обсервації людей, у яких може бути коронавірусна інфекція. Табір розмістили біля села Могильов, що на виїзді з регіону.

Містечко складається з 65 наметів. Усі вони пристосовані для проживання людей, мають господарчу частину та зону санітарної обробки. Про це мовиться у повідомленні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Відтак у таборі можуть перебувати 130 осіб. Наметове містечко звели за 2 дні. Працювали над цим дві групи рятувальників (по 10 осіб кожна).



Наметове містечко для обсервації / Фото пресслужби ДСНС України

На території табору також поставили спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.

Це пілотний проєкт ізольованого містечка для обсервації людей. Такий досвід Дніпропетровщини може бути використаний по всій країні,

– інформують у ДСНС.



Рятувальники звели наметове містечко для обсервації людей, у який може бути COVID-19 / Фото пресслужби ДСНС України



Табір вміщає 130 осіб / Фото пресслужби ДСНС України

Рятувальники встановили наметове містечко для обсервації: відео

Що таке обсервація й місце обсервації?Обсервація – спостереження за людиною протягом інкубаційного періоду для визначення потреби у подальшій госпіталізації.



Обсерватор – спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації тих, хто виявив бажання залишити територію карантину задля обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.