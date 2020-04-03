18:07
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Дніпропетровщині встановили наметове містечко для обсервації: фото, відео

      -
      На Дніпропетровщині звели наметове містечко для обсервації / Пресслужба ДСНС

      Рятувальники встановили наметове містечко для обсервації людей, у яких може бути коронавірусна інфекція. Табір розмістили біля села Могильов, що на виїзді з регіону.

      Містечко складається з 65 наметів. Усі вони пристосовані для проживання людей, мають господарчу частину та зону санітарної обробки. Про це мовиться у повідомленні ДСНС України у Дніпропетровській області.

      Дивіться також У Дніпрі викопали 600 могил на випадок смертей від коронавірусу

      Відтак у таборі можуть перебувати 130 осіб. Наметове містечко звели за 2 дні. Працювали над цим дві групи рятувальників (по 10 осіб кожна).


      Наметове містечко для обсервації / Фото пресслужби ДСНС України 

      На території табору також поставили спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.

      Це пілотний проєкт ізольованого містечка для обсервації людей. Такий досвід Дніпропетровщини може бути використаний по всій країні,
      – інформують у ДСНС.


      Рятувальники звели наметове містечко для обсервації людей, у який може бути COVID-19 / Фото пресслужби ДСНС України


      Табір вміщає 130 осіб / Фото пресслужби ДСНС України

      Рятувальники встановили наметове містечко для обсервації: відео

      Що таке обсервація й місце обсервації?Обсервація – спостереження за людиною протягом інкубаційного періоду для визначення потреби у подальшій госпіталізації.

      Обсерватор – спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації тих, хто виявив бажання залишити територію карантину задля обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 ДСНС Карантин в Україні 2020 Новини Дніпра Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:15 Карантин в Україні посилили: що нового
      Новини України 14390
      сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      Інтернет 370504
      сьогодні , 11:48 Підвищення інфляції, падіння ВВП та середньої заробітної плати: уряд погіршив прогнози
      Новини України 4154
      сьогодні , 13:26 Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів
      Новини України 5084
      сьогодні , 11:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії
      Кіно 57267
      сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 304664
      сьогодні , 14:13 Коронавірус в Іспанії: країна випередила Італію за кількістю заражень
      Здорове життя 64689
      сьогодні , 13:37 Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеження
      Новини України 3715
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Путін, Макрон і наслідки пандемії для України: інтерв’ю Андрія Шкіля
      Олег Бабій
      сьогодні , 17:00 Дефіцитом по коронавірусу: як уряд може змінити бюджет
      Ціна держави
      Залиште відгук