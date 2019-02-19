На Дніпропетровщині запрацювала найпотужніша сонячна електростанція в Україні

Компанія "Солар-Фарм-1" офіційно ввела в експлуатацію найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Нікопольську СЕС, яка має потужність 246 мегаватів, ввели в експлуатацію ще у середині січня. Електростанція з такою потужністю може повністю задовольняти потреби 100 тисяч домогосподарств України.

Нікопольська СЕС також вважається однією з найбільших сонячних електростанцій у Європі, повідомив Ukraine Now.

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Загальна площа СЕС складає понад 400 гектарів, на яких встановлені 750 тисяч сонячних панелей. Вона розташована на місці колишнього кар'єру.



Нікопольська СЕС

Електростанція побудована спільно приватними інвесторами з Китаю та України – China Machinery Engineering Corporation та ДТЕК. Інвестиції у будівництво станції становили 230 мільйонів доларів.

Планується, що Нікопольська СЕС вироблятиме до 290 мільйонів кіловатів на годину електроенергії на рік. Крім того, вона дасть змогу скоротити викиди діоксиду вуглецю більше ніж на 300 тисяч тонн на рік.

Дивіться відео: як будували Нікопольську СЕС

Варто зазначити, що протягом останніх років ринок відновлюваної енергетики в Україні стрімко розвивається. Закордонні компанії інвестують великі суми у побудову нових сонячних та вітряних електростанцій. Зокрема нещодавно у Вінниці відкрили вітчизняний завод з виготовлення сонячних панелей. Це означає, що відтепер Україна зможе виготовляти 100% складових сонячних електростанцій та забезпечувати внутрішній ринок.