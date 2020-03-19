На Дніпропетровщині жінка спалила 2 гектари землі, коли прибирала цвинтар

Жінка з села Китайгород, що у Дніпровіській області, підпалила сухе листя, але через вітер почалась масштабна пожежа. Вогонь охопив 2 гектари землі.

У Дніпропетровській області пожежники боролись з вогнем близько години, повідомляє ДСНС області.

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За даними правоохоронців, підпал здійснила місцева жителька, яка прибирала на кладовищі. Жінка вирішила підпалити сухе листя, але через вітряну погоду, полум’я рознесло по сухій траві.



Пожежа на 2 гектарах землі / Фото: ДСНС

На мешканку Китайгорода склали протокол за статтею "Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів". Санкціями статті передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

Дивіться відео: Жінка підпалила листя, а полум'я рознесло по сухій траві