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22:53, 26 червня
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На Дніпропетровщині зіткнулись дві вантажівки: є жертви

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У Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП
У Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП / Фото з відкритих джерел

У Дніпропетровській області дві вантажівки потрапили в дорожньо-транспортну пригоду на автотрасі Харків-Сімферополь, внаслідок чого загинув один із водіїв.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій."

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Повідомлення про ДТП, яка сталася на 10 кілометрі автошляху Харків-Сімферополь М-29, у Новомосковському району, надійшло до Служби порятунку "101" 28 червня о 02:40.

Прибувши на місце події фахівці Служби порятунку "101" встановили, що внаслідок зіткнення двох вантажівок марки DAF, один із водіїв 1962 року народження помер на місці та був затиснений у кабіні автомобіля. Іншого водія 1971 року народження госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги до ЦРЛ хірургічного відділення в місті Новомосковськ,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, рятувальникам довелося за допомогою пожежно-технічного обладнання відчиняти двері кабіни та діставати тіло чоловіка з автомобілю і передавати працівникам судово-медичної експертизи.

Теги: Новини України Новини політики Жертви Аварії та ДТП Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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