На Донбас стягують важке озброєння, – ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала танки та артилерію на території окупованих Донецька і Луганська. Важке озброєння розміщено з порушенням ліній відведення та відсутнє у районах зберігання.

Про це йдеться у повідомленні Спільного центру з контролю та координації з посиланням на звіт СММ ОБСЄ у Facebook.

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Так, у Мирному спостерігачі зафіксували 19 танків невстановленого типу; 29 одиниць причіпної артилерії невстановленого типу, а у Круглику – 4 танки Т-64.

У Спільному центрі з контролю та координації наголошують, що проросійські збройні формування продовжують перешкоджати діяльності патрулів місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях.

7 вересня бойовики не надали представникам місії доступ для проведення моніторингу у районі Верхньошироківського,

– зазначили у СЦКК.

До слова, окупаційні війська Росії 7 вересня понад 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Внаслідок ворожих дій один військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Водночас, сили ЗСУ знищили трьох окупантів.