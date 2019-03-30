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      На Донбасі – загострення: і Україна, і бойовики зазнали втрат

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      Ситуація на Донбасі перед виборами президента України загострилася
      Ситуація на Донбасі перед виборами президента України загострилася / Ілюстративне фото

      Ситуація на Донбасі в районі проведення Операції Об'єднаних сил значно загострилася 29 березня. Проросійські бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 український військовий, ще 4 зазнали поранень.

      Під час обстрілів російські окупаційні війська 16 разів застосували заборонену мінськими угодами важку зброю. Загалом окупанти випустили 100 артилерійських боєприпасів калібрів 152, 122, 120 та 82 міліметри. По бійцях ООС вони гатили з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції.

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      У свою чергу українські військові давали адекватну відповідь на ворожі обстріли. Так, вони знищили 4 та поранили 6 проросійських бойовиків. Також вогнем у відповідь бійці ООС знищили ворожі зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" та станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".

      Де і з якої зброї бойовики обстріляли українських військових?

      • Поблизу Широкиного 2 рази вдарили з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • У районі Авдіївки та Водяного гатили з мінометів калібру 82 міліметри.
      • У районі Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.
      • Поблизу Верхньоторецького – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
      • У районі Павлополя – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
      • У районі Троїцького – 4 рази – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойових машин піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів.
      • У районі Новоолександрівки – тричі – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння бойових машин піхоти БМП-1.
      • Біля Кримського – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів 120-го та 82-го калібрів.
      • Біля Попасної – з артилерійських систем калібру 152 міліметри.
      • У районі Хутора Вільного – з мінометів калібру 120 міліметрів.
      • Поблизу Золотого-4 – з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.
      • Біля Зайцевого – зі стрілецької зброї.

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      карта окупованого Донбасу

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      Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, в Україні день тиші перед виборами
      сьогодні
      4274
      Теги: Новини України Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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