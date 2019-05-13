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      На Донбасі бойовик підірвав себе, щоб йому не допомогли українські воїни

      1809 Читать новость на русском
      На Донбасі бойовик підірвав себе, щоб йому не допомогли українські воїни
      На Донбасі бойовик підірвав себе, щоб йому не допомогли українські воїни / 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

      У перестрілці бойовика, який вдерся на позиції українського війська, поранили. Але він, щоб не отримувати допомоги від бійців ЗСУ, підірвав себе гранатою.

      Окупант намагався потрапити на позиції Збройних сил України. На попередження наших бійців зупинитись та скласти зброю, бойовик відкрив вогонь по нашим військовослужбовцям. Натомість вони в свою чергу відповіли з рівнозначної зброї. 

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      В результаті перестрілки бойовик отримав поранення. Розуміючи, що на допомогу своїх "товаришів" розраховувати він не може, а першу медичну допомогу надаватимуть як завжди українці, він вирішив увіковічнити своє прізвище. Для цього бойовик засунув гранату під бронежилет, щоб підірвати всіх, хто наблизиться і захоче йому допомогти. Проте граната здетонувала раніше задуманого.

      Зазначимо, що українські військові завжди надають першу медичну допомогу пораненим, дотримуючись Женевських конвенцій (як це було 19 лютого на цьому ж напрямку, коли пораненому противнику було кваліфіковано надано першу медичну та відвезено до шпиталю).

      Пост про бойовика, який підірвав себе на гранаті
      Пост про бойовика, який підірвав себе на гранаті

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Самогубство
      Джерело: 24 канал
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