На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

Впродовж минулої доби окупанти не припиняли обстрілів українських позицій – 11 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення

Проросійські бойовики 5 разів гатили із забороненого озброєння – заборонених мінськими угодами мінометів, повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Окрім того, стріляли також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли з мінометів позиції ОС поблизу селища Опитне та Авдіївки.

Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піски; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піщевик; зі стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка,

– повідомляють у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляли 4 рази: поблизу Новоолександрівки та Зайцевого.

Розвідка Об'єднаних сил повідомляє, що11 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції українських військових вже двічі.