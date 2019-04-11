Російське командування лютує на окупованому Донбасі: бойовики порозкрадали гроші
На окупованому Донбасі бойовики надсилали російському командуванню фейкові фотозвіти своїх передових позицій. Тепер верхівка окупантів проводить масштабну перевірку та розслідує розкрадання грошей.
Тепер вони активно перевіряють стан інженерного обладнання у районах розташування передових підрозділів бойовиків, повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу.
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За даними розвідки, під "приціл" російського керівництва потрапили передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил Росії. Особливу увагу так звані "комісії" приділяють перевірці артилерійських і танкових підрозділів, які б мали відновити після зими.
Комісії виявили, що частина фотозвітів. Які надали від начальники інженерних служб у першому кварталі (цього року – 24 канал), не відповідають дійсності. У звітах надавали фотографій колишніх позицій під виглядом нових, на обладнання яких нібито знову було витрачено виділені кошти,
– додав Мотузяник.
Наразі командування бойовиків проводить службові розслідування щодо виявлених порушень та фактів розкрадань коштів.
Зазначимо, перед виборами президента України бойовики активізувались – посилювали передові позиції та збільшували чисельність своїх посіпак. Окрім того, окупанти посилювали контроль над збройними підрозділами. Після виборів бойовики активно обстрілюють українські позиції, серед українських військових є втрати.
Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей