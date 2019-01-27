На Донбасі бойовики гатили із забороненого озброєння, однак зазнали втрат

Впродовж доби 26 січня проросійські бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. При цьому російські окупаційні війська застосовували заборонене озброєння, однак зазнали втрат.

Розвідка повідомляє, що вдалось ліквідувати двох бойовиків, ще чотири отримали поранення, пише штаб Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели обстріли із гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Бойовики обстрілювали українські позиції в районі села Водяне, селища Широкине, Невельське та Невоселівка Друга.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" велися обстріли з боку бойовиків поблизу селища Кримське, Катеринівки, селища Старий Айдар та Луганське.