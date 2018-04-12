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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

На Донбасі бойовики знову обстріляли українські позиції: постраждалих немає

37 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

На Донбасі не вщухають обстріли. З початку доби, 11 квітня, бойовики 38 разів обстріляли українські позиції .

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Найважче було на Донецькому напрямку. Із заборонених Мінськими угодами мінометів гатили в районі Пісків та Шахти "Бутівка". А також вивели на позиції танк неподалік Кам’янки. З бойової машини піхоти обстріляли околиці Гнутового та Невельського. Біля Мар'їнки працював ворожий снайпер.

На Луганщині найбільше обстрілів нарахували біля Троїцького та Станиці Луганської. За добу жоден український воїн не постраждав.

Нагадаємо, з початку доби, 10 квітня, на лінії розмежування на Донбасі російські окупаційні сили 64 рази обстріляли позиції ЗСУ, чотири українських військових зазнали поранення та ще один боєць травмований.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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