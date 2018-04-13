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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

На Донбасі ліквідували одного з командирів російських окупаційних військ: фото

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Проросійський бойовик Олександр Новіков на прізвисько
Проросійський бойовик Олександр Новіков на прізвисько "Товстий" / Соцмережі

В окупованому Донецьку ліквідували одного з "командирів взводу" проросійських бойовиків Олександра Новікова на прізвисько "Товстий".

Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

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"Новіков Олександр Олександрович "Товстий" (Донецьк, 07/01/81) став "вантажем-200" 04/04/18", – зазначено у повідомленні.

Смерть бойовика підтверджують і знайомі "Толстого", які у соцмережах висловлюють співчуття його родині.

Ліквідацію проросійського бойовика "Толстого" підтверджують його знайомі

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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