На Донбасі ліквідували одного з командирів російських окупаційних військ: фото

В окупованому Донецьку ліквідували одного з "командирів взводу" проросійських бойовиків Олександра Новікова на прізвисько "Товстий".

Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

Читайте також: Штаб АТО повідомив про страшну для України втрату

"Новіков Олександр Олександрович "Товстий" (Донецьк, 07/01/81) став "вантажем-200" 04/04/18", – зазначено у повідомленні.

Смерть бойовика підтверджують і знайомі "Толстого", які у соцмережах висловлюють співчуття його родині.

Ліквідацію проросійського бойовика "Толстого" підтверджують його знайомі