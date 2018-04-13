На Донбасі ліквідували одного з командирів російських окупаційних військ: фото
В окупованому Донецьку ліквідували одного з "командирів взводу" проросійських бойовиків Олександра Новікова на прізвисько "Товстий".
Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer.
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"Новіков Олександр Олександрович "Товстий" (Донецьк, 07/01/81) став "вантажем-200" 04/04/18", – зазначено у повідомленні.
Смерть бойовика підтверджують і знайомі "Толстого", які у соцмережах висловлюють співчуття його родині.
Ліквідацію проросійського бойовика "Толстого" підтверджують його знайомі
Джерело: 24 Канал
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