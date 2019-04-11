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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      На Донбасі оголосять "Великоднє перемир'я"

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      Мартін Сайдік
      Мартін Сайдік / EPA

      Тристороння контактна група наполягає на необхідності "великоднього перемир'я" на Донбасі. Дату ще не призначили, проте 18 квітня збираються провести відеоконференцію для узгодження деталей.

      Як повідомив спецпредставник ОБСЄ у тристоронній групі по ситуації на Донбасі Мартін Сайдік, це стало ключовим питанням останнього засідання, пише "Белта".

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      "Досвід показує, що для ефективного і довгострокового перемир'я найголовніше – це політична воля сторін. При її наявності це зробити нескладно", – переконаний Сайдік.

      На зустрічі також обговорювали заходи із безпеки та розмінування території і перебої із електропостачанням через проблеми із "Водою Донбасу". Компанія досі не сплатила заборгованість та не визначилась із новим постачальником електроенергії.

      Зазначимо, що російська сторона зірвала засідання гуманітарної та економічної підгруп.

      "Представники РФ відмовляються від роботи в тристоронньому форматі з ОБСЄ, шантажують Україну вимогою "прямого діалогу з ОРДЛО" й чекають результатів виборів в Україні, захоплено ловлячи сигнали опонентів Президента Порошенка про "автономії", поїздки "майбутнього нового президента" в окупований РФ Донецьк і Луганськ і іншу прокремлівську маячню. Запахло реваншем", – повідомила перша віце-спікерка та представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

      Наступне засідання контактної групи відбудеться у Мінську 24 квітня.

       

      blog_ava
      Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти
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      2190
      Теги: Новини України Мінські домовленості Мінськ ОБСЄ Війна на Донбасі Ірина Геращенко
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