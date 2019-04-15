На Донбасі окупанти поплатилися за обстріли та зазнали втрат

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає, а ворог отримав гідну відповідь. За даними розвідки, 14 квітня чотирьох окупантів знищили, трьох – поранили.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики гатили неподалік від Золотого, Кримського, селищ Новотошківське та Новолуганське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських військ поблизу села Водяне, Широкине, селища Невельське та Авдіївки.

Окупанти обстрілювали українських воїнів з ракетним комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї повідомляє прес-центр штабу ООС.

Впродовж доби 14 квітня окупанти на Донбасі здійснили 10 обстрілів. Втрат серед українських воїнів немає, однак ворог отримав гідну відповідь – 4 ліквідовані проросійські бойовики.

На Донбасі ліквідували 4 бойовиків / Фото з відкритих джерел

Джерело: 24 канал

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