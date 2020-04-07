16:50
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Донбасі під обстріл потрапив автомобіль із журналістами: фото

      - Читать новость на русском
      Авто журналістів потрапило під обстріл / Фото пресслужба ООС

      Журналісти одного з українських телеканалів потрапили під обстріл. Проросійські бойовики безпілотником скинули поблизу Красногорівки розривний заряд ВОГ-17. Уламки поцілили в авто журналістів.

      Граната розірвалася за кілька метрів від автомобіля, уламки влучили в його бокове скло та кузов. В салоні в цей час перебували журналісти телеканалу "Україна" та пресофіцерка одного з підрозділів ООС. На щастя ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав. Про це інформує штаб ООС.

      Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій,
      – наголошують військові.

      Новина доповнюється…

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Журналісти Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:14 У Бориса Джонсона немає пневмонії, – представник прем’єра Британії
      Новини світу 13270
      сьогодні , 15:58 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 17417
      сьогодні , 14:00 Коронавірус в Іспанії: після 4-денного спаду кількість смертей знову зросла
      Здорове життя 74780
      сьогодні , 12:05 Чому монобільшість "Слуги народу" не може зібрати голосів: пояснення Разумкова
      Новини України 5441
      сьогодні , 16:43 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 389503
      сьогодні , 16:45 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 115009
      сьогодні , 12:34 Хто такий Чарльз Лібер і чому його пов'язують зі створенням коронавірусу у Китаї
      Новини світу 13856
      сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
      Лікування 166247
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      4 квітня , 23:03 Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США
      Ірина Вихрущ
      4 квітня , 22:00 Врятуємо США: Росія вкотре кинула своїх громадян в обійми смерті
      Олександр Коваленко
      Залиште відгук