На Донбасі під обстріл потрапив автомобіль із журналістами: фото

Журналісти одного з українських телеканалів потрапили під обстріл. Проросійські бойовики безпілотником скинули поблизу Красногорівки розривний заряд ВОГ-17. Уламки поцілили в авто журналістів.

Граната розірвалася за кілька метрів від автомобіля, уламки влучили в його бокове скло та кузов. В салоні в цей час перебували журналісти телеканалу "Україна" та пресофіцерка одного з підрозділів ООС. На щастя ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав. Про це інформує штаб ООС.

Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій,

– наголошують військові.

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