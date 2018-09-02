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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

На Донбасі помер молодий захисник України: з'явилась інформація та фото бійця

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На Донбасі помер військовий Ярослав Біланинець
На Донбасі помер військовий Ярослав Біланинець / Колаж 24 Каналу

29 серпня у зоні бойових дій на Донбасі від хвороби помер 22-річний Ярослав Біланинець, що був родом із Закарпатської області.

Про це повідомив Сергій Сердюк у Facebook.

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Зазначається, що військовослужбовець також працював у правоохоронних органах.

29 серпня в зоні проведення ООС внаслідок хвороби під час несення служби в місті Бахмут помер правоохоронець Біланинець Ярослав Леонідович, 22 роки. Вічна пам'ять,
– йдеться у дописі.

Хлопець народився у селі Верхній Студений, Міжгірського району, Закарпатської області.

 

Нагадаємо, 1 вересня ситуація в районі проведення операції було певною мірою стабільною та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Внаслідок ворожих дій окупантів загинув один український боєць, та ще двоє отримали поранення.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Закарпаття Жертви
Джерело: 24 Канал
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