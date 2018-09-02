На Донбасі помер молодий захисник України: з'явилась інформація та фото бійця
29 серпня у зоні бойових дій на Донбасі від хвороби помер 22-річний Ярослав Біланинець, що був родом із Закарпатської області.
Про це повідомив Сергій Сердюк у Facebook.
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Зазначається, що військовослужбовець також працював у правоохоронних органах.
29 серпня в зоні проведення ООС внаслідок хвороби під час несення служби в місті Бахмут помер правоохоронець Біланинець Ярослав Леонідович, 22 роки. Вічна пам'ять,
– йдеться у дописі.
Хлопець народився у селі Верхній Студений, Міжгірського району, Закарпатської області.
Нагадаємо, 1 вересня ситуація в районі проведення операції було певною мірою стабільною та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Внаслідок ворожих дій окупантів загинув один український боєць, та ще двоє отримали поранення.