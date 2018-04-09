На Донбасі поранили трьох українських воїнів

З початку доби, 9 квітня, на лінії розмежування на сході Україні російські окупаційні сили 18 разів порушили перемир’я, троє українських військових зазнали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі військових.

На донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії обстріляли наші позиції в районі Широкиного та Лебединського, а з 120 мм мінометів – поблизу Водяного.

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Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного та Водяного обстріляв з гранатометів різних систем. Крім цього, великокаліберні кулемети окупаційні війська Росії застосували в районі Пищевика, а стрілецьку зброю – по захисниках Пісків та шахти "Бутівка".

На луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вели по наших укріпленнях під Луганським. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські опорні пункти неподалік Світлодарська та Катеринівки.