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      На Донбасі створюють сотні нових робочих місць для шахтарів

      391 Читать новость на русском
      На Донбасі створюють сотні нових робочих місць для шахтарів
      На Донбасі створюють сотні нових робочих місць для шахтарів / Ілюстративне фото

      У Покровську (Донецька область) місцевий бізнес відкрив масштабний набір співробітників. З початку року створено понад 600 робочих місць. Ще сотні вакансій з зарплатами понад 1 тисячу євро для шахтарів пропонує новий кадровий центр.

      Центр відкрило підприємство "Донецьксталь". З компанією пов'язують найбільші в Україні вугільні підприємства – шахтоуправління "Покровське" і збагачувальну фабрику "Свято-Варваринська".

      Як сказано в повідомленні компанії, на цей момент кадровий центр пропонує широкий перелік вакансій – від водіїв автотранспортних засобів і слюсарів до зварювальників і гірників, з окладами від 10 до 35 тисяч гривень.

      У центрі потенційні співробітники зможуть отримати актуальну інформацію про сотні вакансій "Донецьксталі" і восьми підприємств-партнерів, дізнатися про графік роботи, соцпакет, умови оплати праці, а також отримати консультацію про безкоштовну перепідготовку або навчання.

      "Ми даємо людям можливість гідно заробляти, залишаючись при цьому у себе вдома, в своїй країні, поруч з родиною та близькими. Кожне робоче місце – це не тільки розвиток підприємств і благополуччя окремо взятої родини, а й додаткові податки до місцевих бюджетів, які дозволяють таким містам як Покровськ жити і розвиватися", – відзначає генеральний директор "Донецьксталі" Ільдар Салєєв.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Донецька Робота
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