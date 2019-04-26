На Донбасі створюють сотні нових робочих місць для шахтарів

У Покровську (Донецька область) місцевий бізнес відкрив масштабний набір співробітників. З початку року створено понад 600 робочих місць. Ще сотні вакансій з зарплатами понад 1 тисячу євро для шахтарів пропонує новий кадровий центр.

Центр відкрило підприємство "Донецьксталь". З компанією пов'язують найбільші в Україні вугільні підприємства – шахтоуправління "Покровське" і збагачувальну фабрику "Свято-Варваринська".

Як сказано в повідомленні компанії, на цей момент кадровий центр пропонує широкий перелік вакансій – від водіїв автотранспортних засобів і слюсарів до зварювальників і гірників, з окладами від 10 до 35 тисяч гривень.

У центрі потенційні співробітники зможуть отримати актуальну інформацію про сотні вакансій "Донецьксталі" і восьми підприємств-партнерів, дізнатися про графік роботи, соцпакет, умови оплати праці, а також отримати консультацію про безкоштовну перепідготовку або навчання.

"Ми даємо людям можливість гідно заробляти, залишаючись при цьому у себе вдома, в своїй країні, поруч з родиною та близькими. Кожне робоче місце – це не тільки розвиток підприємств і благополуччя окремо взятої родини, а й додаткові податки до місцевих бюджетів, які дозволяють таким містам як Покровськ жити і розвиватися", – відзначає генеральний директор "Донецьксталі" Ільдар Салєєв.