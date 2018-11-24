На Донбасі священик, якого бойовики тримали у полоні, відкрив церкву УПЦ КП у підвалі

Їм доводиться провадити служби Божі у підвалі. Простенькі ікони, декілька лампадок. Однак настоятель храму Української православної церкви Київського патріархату у Бахмуті, що на Донеччині, – отець Павло і цьому невибагливому інтер'єру радий. Адже це перша церква Київського патріархату у районі, на її відкриття він чекав чотири роки.

Хоч на вході вказівник на об'єкт укриття, насправді, отець Павло повів журналістів до церкви.

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Храм Київського патріархату у Бахмуті відкрили тиждень тому. Він перший у районі. Немає куполів та дзвонів, а всередині – простенькі ікони і кілька лампадок. Атрибути – не головне, каже настоятель храму.

Це немає ніякого впливу на богослужіння, а тим паче – на благодать Божу,

– наголосив настоятель храму в Бахмуті отець Павло.

Скромне приміщення вмістить до двадцяти людей. Але священик сподівається, що згодом зможуть збудувати справжній храм. Отець Павло – сам родом з Донецька. Там і служив до війни. Захопивши місто, бойовики взялися зачищати його від незгодних. Священика православної церкви Київського патріархату взяли у полон. Як врятувався – не розповідає, каже – з Божою допомогою. Вдалося вивезти і частину церковного начиння – з ним тепер служить у Бахмуті.



Вхід до церкви у підвалі



Так виглядає приміщення церкви всередині

"В планах у нас (тому що ми тільки відкрились) повний розклад, як будь-якого православного храму. Це і вечірні, і літургії. Вже, до речі, літургії тут були. Це повністю всі таїнства, всі треби. Як Бог буде давати людям: чи хрестити, чи вінчатись. Ми повністю це можемо робити, і будемо робити", – розповів отець Павло.



Отець Павло

У новому місті приміщення на храм отець Павло шукав приблизно чотири роки. Допомогли місцеві активісти: дозволили безкоштовно користуватися цією кімнатою. Поки що оренду оформили на рік.

Це не для храму бралося приміщення, для потреб нашої організації. Ми тут сітки плетемо, гуманітарну допомогу надаємо, допомагаємо біженцям, як правило, з одягом,

– зазначив активіст ГО "Бахмут Український" Віктор Зіпір.

А от місцева влада всі чотири роки надсилала відписки, мовляв, приміщень немає. За місяць до відкриття українського храму у підвалі, мер міста Олексій Рева виголошував промову на освяченні православної церкви Московського патріархату. Під прицілом телекамер та в оточенні десятків вірян.



Промова Олексія Реви

Проросійська церква у Східному регіоні навіть під час війни утримує позиції. Найнижчу в Україні підтримку у цих регіонах має ідея створення Єдиної помісної церкви. "За" – лише 14 % опитаних. За останні вісім років кількість вірян УПЦ КП там зросла лише на 5 % – із 13 до 18. Тоді як, наприклад, у центральних областях цей показник збільшився із 17 до 38 %.

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У новому храмі у Бахмуті теж поки небагато прихожан. Отець Павло вірить – буде більше, і храм великий обов'язково збудують, і парафій стане більше, і священиків. Наприклад, вже зараз 11 семінаристів Київської богословської академії та Дніпропетровської семінарії готуються після завершення навчання поїхати на Донбас.