На Донбасі трагічно загинув воїн з Львівщини: що відомо про героя

На окупованому Донбасі загинув доброволець з міста Ходорів Жидачівського району Львівськї області Роман Федоришин.

Тиждень тому Роман Федоришин був поранений в районі Авдіївки, а 2 квітня від тяжкого поранення воїн помер. Про трагічну смерть героя написав на Facebook-сторінці його друг Володимир Регеша.

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Володимир Регеша описав момент, коли Романа поранили так: "120-ка розірвалася близенько, коли брали "Алмази". У нього живіт, як решето і осколок просто посеред лоба".

З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

Роман був добровольцем з 2014 року. Олена Живко у Facebook згадує, що він знову і знову повертався на війну.

Ніколи не жалівся на здоров’я. Добрий і радісний завжди. В ньому було стільки життя,

– написала Олена.

Роман Ігорович Федоришин нещодавно у Львові був нагороджений орденом "Лицарський Хрест Добровольця".

Що відомо про Романа Федорошина? Роман Федоришин народився 8 травня 1991 року, навчався у школі №2 місті Ходорова. Він був активним учасником Революції гідності. Після Майдану, у 2014 році, герой пішов захищати українську землю від російських окупантів.