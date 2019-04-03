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      На Донбасі трагічно загинув воїн з Львівщини: що відомо про героя

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      На Донбасі трагічно загинув воїн з Львівщини Роман Федоришин
      На Донбасі трагічно загинув воїн з Львівщини Роман Федоришин / Фото з відкритих джерел

      На окупованому Донбасі загинув доброволець з міста Ходорів Жидачівського району Львівськї області Роман Федоришин.

      Тиждень тому Роман Федоришин був поранений в районі Авдіївки, а 2 квітня від тяжкого поранення воїн помер. Про трагічну смерть героя написав на Facebook-сторінці його друг Володимир Регеша.

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      Володимир Регеша описав момент, коли Романа поранили так: "120-ка розірвалася близенько, коли брали "Алмази". У нього живіт, як решето і осколок просто посеред лоба".

      З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Роман був добровольцем з 2014 року. Олена Живко у Facebook згадує, що він знову і знову повертався на війну.

      Ніколи не жалівся на здоров’я. Добрий і радісний завжди. В ньому було стільки життя,
      – написала Олена.

      Роман Ігорович Федоришин нещодавно у Львові був нагороджений орденом "Лицарський Хрест Добровольця".

      Що відомо про Романа Федорошина? Роман Федоришин народився 8 травня 1991 року, навчався у школі №2 місті Ходорова. Він був активним учасником Революції гідності. Після Майдану, у 2014 році, герой пішов захищати українську землю від російських окупантів.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Втрати Жертви Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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