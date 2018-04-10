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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі триває одна із найгірших у світі гуманітарних криз: дослідження The Washington Post

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На Донбасі було обстріляно більше лікарень, ніж повідомляє ВООЗ
На Донбасі було обстріляно більше лікарень, ніж повідомляє ВООЗ / humanrights.org.ua

До початку війни на Донбасі у цьому невеликому та густонаселеному промисловому регіоні проживало 15% населення України (6,6 млн осіб ), і на його частку припадало близько 16% ВВП країни. Наразі це зона бойових дій, де були знищені лікарні, тому його жителі позбавлені навіть базових медичних послуг, що робить цей конфлікт дуже схожим на війну в Сирії.

Про це йдеться у статті The Washington Post, автори якої провели власне дослідження і склали список із 247 зареєстрованих лікарень і поліклінік Донбасу, які були обстріляні.

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Журналісти зазначають, що війна на сході України, яка триває вже 4 роки, входить у список найбільших гуманітарних криз у світі.

Ворожі сторони часто атакують лікарні. Правозахисні організації та Рада Безпеки ООН засуджують такі напади в Сирії як порушення міжнародного права. Атаки на лікарні України зауважує менше спостерігачів, хоча із 2014 до 2016 року ВООЗ задокументувала 33 таких обстріли, йдеться у публікації.

Взявши до уваги той факт, що один і той же медзаклад міг бути атакований кілька разів, ми з'ясували, що збиток був нанесений будівлям 82-х лікарень Донбасу, тобто третині всіх медичних установ у регіоні. Це набагато більше, ніж повідомляє нам ВООЗ,
пишуть автори дослідження.

Однак дані про пошкодження будівель не відображають число жертв серед медичного персоналу або число виведених з ладу машин швидкої допомоги. Вони також не відображають той факт, що багатьох мирних жителів позбавили доступу до електрики, опалення, питної води та що будинки багатьох із них теж були серйозно пошкоджені. Жителям Донбасу, які вирішили не залишати свої будинки, тепер доводиться серйозно ризикувати, щоб отримати базову медичну допомогу.

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"Якщо відзначити на карті дані про атаки, то стає зрозуміло, що напади на медичні установи сконцентровані в Донецьку і навколо нього, вздовж лінії припинення вогню, де фронт стабілізувався після лютого 2015 року, навколо Слов'янська, який спочатку був окупований проросійськими бойовиками, а потім перейшов до українських військових. Уздовж узбережжя Азовського моря просування російських військ і колаборантів обернулося серією атак під Маріуполем. На півночі Луганської області і на заході Донецької області було досить мало великих битв і відповідно мало ушкоджень", зауважують оглядачі.

Теги: Новини політики Новини України Медицина Війна у Сирії Жертви Війна на Донбасі ВООЗ
Джерело: 24 Канал
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